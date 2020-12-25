一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起

優品 360 表示，在各門市正以優惠發售 UniproCare 成人口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方指，UniproCare 成人彩色口罩符合 ASTM Level 3 規格，PFE /BFE ≥99%。除原來的兩款三色系款式(一盒已有三款顏色)後，最近更新推出深色版本 (備有灰、墨綠及深藍色)，更適合冬天使用。



UniproCare 口罩一盒 30 個，單盒售 $39，任擇 $100/4盒，平均每盒售 $25。

▲ UniproCare 口罩優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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