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跳舞群組逾700人中招 政府控金儷星舞廳違防疫規例

行內熱話 00:25 2020/12/25

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香港引發第四波疫情，跳舞群組已有達 700 人中招，可說跟引爆第四波有很大關係。政府民政事務總署轄下牌照事務處，昨日 (24 日）於法院申請傳票，向位於九龍旺角金雞廣場 3 樓的金儷星（鳳凰于飛）舞廳負責人提出檢控，指其違反 3 項政府防疫規例。
     
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根據牌照處調查，金儷星負責人在今年 11 月期間，未有遵從食物及衛生局局長按《規例》就會址發出的相關規定及指示，包括：未有採取一切合理步驟，確保所有身處會址的人士佩戴口罩 ；在有關處所安排現場表演，而部分表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔；處所內人數，亦超過該處所可通常容納人數的 50%。 

此外，牌照處亦會聯絡於今年 11 月曾經到訪金儷星的人士或訪客，調查他們有否觸犯《預防及控制疾病規例》（第599G章）及/或《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）的規定，並會向違規人士發出定額罰款通知書。

因此各大小營業處所，必須跟從政府防疫規例，否則會被政府檢控。

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撰文 : 張文啟

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