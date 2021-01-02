【數碼轉型】加入 AI 提高效率　機械人機場應用助防疫

人工智能（AI）及機械人除了是科幻電影的常用題材，在現實生活中亦無處不在。機械人現已廣泛應用於倉庫、醫院、酒店，餐廳食肆以至機場。例如物流倉庫採用機械人處理貨物，酒店、餐廳及醫院等場所，則以機械人運送物品。機械人不僅大大提高運作效率，也為經營者節省成本及完善管理。

香港機場管理局（機管局）一直採用創新科技優化機場的營運效率。機場內有各式各樣的運送和巡邏工作，非常適合由機械人代勞。因此，機管局於 2018 年引入室內巡邏機械人，並於客運大樓進行測試，利用機械人收集大樓內的溫度和濕度等環境數據，以及 Wi-Fi 和信標（iBeacon）訊號狀況，經分析整理後，可優化客運大樓的能源效益及營運效率。

集中處理分析數據 建造業培訓科技及人才轉型【見下頁】

測試期間，旅客及員工對於客運大樓內出現機械人，先是感到好奇，慢慢也習以為常，將機械人視為機場的一份子，令機械人順利融入客運大樓的日常運作。其後為了增強機械人的功能，機管局更在機械人加入先進的 AI 技術，以鏡頭檢查客運大樓內的燈光狀態，為旅客提供更佳的服務及機場體驗。

巡邏機械人的整體測試結果良好，令機管局計劃擴大機械人的應用範圍。因為只需採用相同的底盤，並因應所需執行的工作，裝配合適的上層模件，機械人即可發揮預期功能。目前，機械人在機場內擔當的工作包括：巡邏客運大樓、送遞應課稅品和檔案，以及在部分食肆內派送食品等。旅客、機場同業及機管局員工，均對多功能機械人給予正面評價，認為有助提升運作效率及旅客體驗，進一步發展香港國際機場成為「智能機場」。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

而香港機場管理局發展的多功能機械人，剛於香港電腦學會主辦的「2020 香港資訊及通訊科技獎：商業方案（商業及公營機構）獎」中獲得銀獎，對機場應用機械人進一步推動智能化，予以肯定。

IBM 人工智能助 IT 管理自動化【見下頁】

相信於不久將來，將會有更多機械人及人工智能技術，融入日常生活中。當大家來到香港國際機場的時候，不妨留意一下它們的蹤影。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

美國出現首宗確診新冠肺炎個案 由機械人治療減醫護人員染病風險【見下頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Richard Lehnert