KF94 x Lv3 真立體! SAVEWO 新推 3DMASK Candy 幻彩糖果限量版口罩

香港口罩廠 SAVEWO 救世表示，正式推出 3DMASK Candy 救世超立體口罩。



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3DMASK Candy 救世超立體口罩支援 KF94 和 Level 3 高防水平，口罩採用救世最新 Type.Cool+ 超透氣過濾技術，令口罩的性能強化得不可思議，呼吸阻力低於 Breathing Resistance < 2.4mmH2O，無視濕氣影響的革命性過濾技術，無論高濕度及汗水均不會影響其過濾效能，有效過濾 99.9% 細菌、微塵及病毒，防止飛沫及液濺阻擋達 160mmHg。

3DMASK Candy 提供 5 種耳帶顏色，包括 : 藍色 - 藍莓 Blueberry、綠色 - 綠茶 Green tea、紫色 - 提子 Grape、黃色 - 檸檬 Lemon 和粉色 - 草莓 Strawberry。一盒已提供 5 種耳帶顏色口罩，售價為 $169/30 個，全獨立包裝。

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▲ SAVEWO 3DMASK Candy 幻彩糖果限量版口罩

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SAVEWO 3DMASK Candy口罩規格

-五種 3mm 彩色Candy耳帶

-立體剪裁，時尚美觀

-細菌過濾效率 BFE>99.9%

-顆粒過濾效率 PFE>99.9%

-病毒過濾效率 VFE>99.9%

-符合美國 ASTM F2100-19 Level3 標準

-符合歐盟 EN14683:2019 Type IIR標準

-符合韓國 KF94防護呼吸器認證

-香港設計，香港生產

-獨立個體包裝

-一盒30個



售價:$169

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▲ SAVEWO 3DMASK Candy 幻彩糖果限量版口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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