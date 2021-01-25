【疫市直擊】西貢賣自家品牌酒　店主：扎根社區生意比遊客區更穩兼回饋社會

新冠肺炎肆虐，市區零售生意慘淡，有專做街坊生意的西貢小店表示在疫情裏收入平穩，近期更創自家品牌盼將回饋社會。

創立於 7 年前的「THE BOTTLE SHOP」專賣各式紅酒、白酒、手工啤、氈酒（Gin）等等。創辦人 Danny Wong 說：「我們本身是做酒類批發的，後來才做實體店零售，客源集中在西貢區居民上，零售生意在新冠肺炎疫情期間頗為平穩，不過批發生意方面就受到頗大打擊。」

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▲ 紅、白酒都有最佳品嚐期限。

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Danny 指出紅白酒有最佳品味時限，入貨早三個月預定，貨品到手後賣不出，味道變差就要整批貨廢棄。與餐廳相比，賣不出食物還能拖長時間慢慢賣，在入貨時處理得有彈性便能止蝕，但批發酒類貨品卻可能因為廢棄而造成雙重損失。他強調，莫說有無錢賺，有時會蝕大本。

為了開源節流，Danny 重啟了以前確想做的項目：開發自家品牌。他笑言，一直都想製作能代表到香港的產品，創業之初本身是想開設酒廠，由批發入手其實是想盡可能全面了解酒這個行業。Danny 指出現在的時機相對成熟，希望在疫情裏能力所能及做有意義的事。

▲ Danny 推出的兩種自家品牌手工啤酒。

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2020 年 10 月， Danny 與本地酒廠合作推出自家品牌的兩款啤酒，說：「這系列的啤酒會將淨利潤 3 成捐給慈善機構，所以啤酒名字都會跟英雄有關。第一款酒叫『叉燒俠』，除了因為叉燒飯在香港非常貼地，平時慈善機構派飯都會派叉燒飯之外，我們都希望顧客飲用這款酒時都會知道相關利潤會捐給會派飲的慈善機構，所以便特意釀了一枝能夠夾到叉燒飯味道的啤酒。」

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