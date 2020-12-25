【疫市直擊】吉鋪處處百利商場今不如昔 首間進駐婚紗店見證：氣氛大不如前

結合婚嫁配套的商場在港寥寥可數，辦婚嫁腦海中第一時間想起金都商場，百利商場總被人遺忘？SME.hket 記者現場所見到商場吉鋪處處，人流疏落，加上新冠肺炎疫情來襲，舊時熱鬧「潮流指標」的光境不復再。

提起集合婚嫁用品及婚嫁配套，比起金都商場，客層年輕是百利商場的象徵之一。屹立百利商場逾 10 年的婚紗鋪負責人許小姐表示：「相比以前這裏一年比一年淡靜，加上前面很多店鋪關門影響氣氛。那時商場人流暢旺，甚至客人需要排隊『開單』，店鋪頂租十分『搶手』，其實去年年末出現很多吉鋪，新冠肺炎疫情影響下樓上樓下出現吉鋪。」

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▲ 百利商場一年較一年淡靜，貨品處於中位價格較容易找到合適選擇。

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許小姐又指：「金都貨品款式較舊、客戶年齡層偏向『師奶』，百利座落尖沙咀感覺較多年輕人認識，但金都貨品售價較便宜，百利貨品屬中價位。」新冠肺炎疫情下婚嫁服務行業首當其衝，一半客戶改期，多數準新人選擇朝早出門，晚宴則取消，多多少少影響生意。

▲ 店主 3 點後沒有人店鋪就順應關門

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另一婚紗店鋪負責人黃小姐指，8 年前開始盛行淘寶網購，打擊百利商場生意，當時大面積鋪位月租 1 萬元，但空置率亦近 5 成。說起百利與金都的分別，她認為金都店鋪較商業化、租金較貴，但近月金都業主減租免吸引商戶進駐。另一方面，百利有商戶每日下午 3 時後見無客便提早關門，令一般客人以為商場「拉閘」不開門。

▲ 部份吉鋪近一年也沒有商戶願意頂手

在開業 7 年的店鋪負責人王先生表示，7 年前百利商場周一至周四多人逛街、假日更多人，當年商戶遷出爭位頂手，甚至常常找物業代理查詢鋪位出租情況；現在市況差，吉鋪多之外，部分未完約但已「棄守」的租客，索性把鋪位變倉庫，鋪位堆滿貨有礙觀瞻，客人亦因此疏落，由以前主題商場變成沒有人行的商場。

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