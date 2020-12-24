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香港製造! 多啦A夢 50 周年紀念版圖案口罩 Lv2 獨立包裝售 $99/30 個

行內熱話 18:02 2020/12/24

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波記士多指，正訂售多啦 A 夢 (叮噹)50 周年紀念版圖案口罩。
    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

又有新款多啦 A 夢 (叮噹) 口罩發售，今次更是採用 50 周年紀念版圖案製造。口罩為香港製造，支援 3E>98% 和 Level 2 水平，有兩個不同圖案和三款尺寸，售價為 $99/30個，全獨立包裝。

多啦A夢 50 周年紀念版圖案口罩

【其他內容】【真大貨到】 日本城都有得賣! 台灣製造中衛特別款口罩 賣 $23 包起 附購買連結

多啦A夢口罩規格

-成人Size: L. 175mm x 95mm
-中童Size: M. 145mm x 95mm
-幼童Size: S. 120mm x 70mm
-獨立包裝
-三層防護口罩
-BFE98% PFE98% VFE98%
-ASTM Level 2
-每盒30片
-香港製造

售價： $99

口罩購買連結<<<

(預計2月底到貨)

【其他內容】 【香港製造】更貼身尺寸! 三款全新設計 Miffy 口罩 已在網店上架

多啦A夢 50 周年紀念版圖案口罩

【其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN 成人/中童獨立裝口罩 AEON 百貨售 $59.9/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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