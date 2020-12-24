香港製造! 多啦A夢 50 周年紀念版圖案口罩 Lv2 獨立包裝售 $99/30 個

波記士多指，正訂售多啦 A 夢 (叮噹)50 周年紀念版圖案口罩。



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又有新款多啦 A 夢 (叮噹) 口罩發售，今次更是採用 50 周年紀念版圖案製造。口罩為香港製造，支援 3E>98% 和 Level 2 水平，有兩個不同圖案和三款尺寸，售價為 $99/30個，全獨立包裝。

▲ 多啦A夢 50 周年紀念版圖案口罩

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多啦A夢口罩規格

-成人Size: L. 175mm x 95mm

-中童Size: M. 145mm x 95mm

-幼童Size: S. 120mm x 70mm

-獨立包裝

-三層防護口罩

-BFE98% PFE98% VFE98%

-ASTM Level 2

-每盒30片

-香港製造

售價： $99

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(預計2月底到貨)

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▲ 多啦A夢 50 周年紀念版圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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