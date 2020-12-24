【娛樂事業慘】戲院停業影響大？華納媒體撤出香港分公司員工悉數被炒

新冠肺炎肆虐，電影業在 2020 年「雞毛鴨血」，據了解華納媒體（Warner Media）將撒出香港，分公司 10 多名員工將被解僱。

新冠肺炎席捲全球，電影院禁開並非香港獨有。據悉，電影公司華納媒體今年在電影票房、有線電視訂閱和電視廣告損失慘重，為求止血必須開源節流；今年 10 月傳出重組架構減省 2 成營運成本，後來更有消息指 2021 年其會將新電影盡皆放上串流頻道 HBO Max 求變。

紅酒木盒包裝夠環保 社區小店推港製產品禮盒減浪費【見下頁】

▲ 據了解華納媒體（Warner Media）將撒出香港。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

據了解，華納媒體會改變營運策略與環球影業達成合作，在不同地區改由一間公司負責兩間公司的電影，香港區將由環球影業負責發行及宣傳，所以香港區「華納兄弟」公司將解散，涉及 10 多名員工。港區華納發行的最後電影料為《神奇女俠 1984》。

公眾娛樂場所之一的香港戲院，在限聚令下今年被停業足足 3 次，最近一次為 12 月 2 日至 15 日強制關閉兩星期，後來因為新冠肺炎疫情仍未受控，禁令最少延長至 1 月 6 日。

▲ 香港戲院經歷艱難的 1 年。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】