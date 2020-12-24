  • 20°C
香港時間 : 20201224日 (四) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛樂事業慘】戲院停業影響大？華納媒體撤出香港分公司員工悉數被炒

業界頭條 16:46 2020/12/24

分享：

新冠肺炎肆虐，電影業在 2020 年「雞毛鴨血」，據了解華納媒體（Warner Media）將撒出香港，分公司 10 多名員工將被解僱。

新冠肺炎席捲全球，電影院禁開並非香港獨有。據悉，電影公司華納媒體今年在電影票房、有線電視訂閱和電視廣告損失慘重，為求止血必須開源節流；今年 10 月傳出重組架構減省 2 成營運成本，後來更有消息指 2021 年其會將新電影盡皆放上串流頻道 HBO Max 求變。

紅酒木盒包裝夠環保　社區小店推港製產品禮盒減浪費見下頁

據了解華納媒體（Warner Media）將撒出香港。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

據了解，華納媒體會改變營運策略與環球影業達成合作，在不同地區改由一間公司負責兩間公司的電影，香港區將由環球影業負責發行及宣傳，所以香港區「華納兄弟」公司將解散，涉及 10 多名員工。港區華納發行的最後電影料為《神奇女俠 1984》。

公眾娛樂場所之一的香港戲院，在限聚令下今年被停業足足 3 次，最近一次為 12 月 2 日至 15 日強制關閉兩星期，後來因為新冠肺炎疫情仍未受控，禁令最少延長至 1 月 6 日。

香港戲院經歷艱難的 1 年。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【聖誕元旦市道】紅酒木盒包裝夠環保　社區小店推港製產品禮盒減浪費
今日
【聖誕元旦市道】紅酒木盒包裝夠環保　社區小店推港製產品禮盒減浪費
【疫市直擊】病毒變種過節無氣氛　銅鑼灣地帶商戶：只能靠熟客或提早收舖
今日
【疫市直擊】病毒變種過節無氣氛　銅鑼灣地帶商戶：只能靠熟客或提早收舖
疫情 裁員 商業營銷 電影 新冠肺炎疫情 限聚令 神奇女俠1984 HBO Max 電影院 媒體

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【撤出補貼】81 間日企生產線撤出中國　半數企業投資越南帶動GDP增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣