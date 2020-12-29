【2020回顧】防疫禁令酒吧娛樂場所遭殃　本地酒廠如何撐住奇招反擊？

新冠肺炎肆虐，酒吧業等娛樂場所因限聚令下經營受重大打擊，跟酒吧如同共生關係的本地氈酒（Gin）品牌今年紛紛推出不同措施自救，彰顯港人韌力。

香港本地氈酒品牌共有 4 個：「白蘭樹下」、「Two Moons」、「無名氏」，以及在業界充滿爭議的「Handover Gin」。 2020 年零售品牌不好過，4 間公司可謂在今年各顯神通。

本地首間蒸餾Gin酒廠 客人親自體驗釀造過程【見下頁】

▲ Handover Gin 的酒廠。

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「Handover Gin」比較高調，但得同行提點，指「Handover Gin」酒廠門口未有標示法律明文規定的酒廠牌照，透過政府查冊又無法查到它的牌照編號；約數月後「Handover Gin」東主便被海關拘捕，原來其氈酒是在老闆的家鄉新西蘭所釀，公司僅在酒瓶貼上標籤。

「Handover Gin」曾於網上進行眾籌，更自稱香港首間 Gin 廠，又擺過市集頗受歡迎，負責人訪問期間透露約在 3 月在香港免稅店上架，更正研發火龍果新口味。

▲ Handover Gin，並非在香港所釀，右方紅色為火龍果口味，味道一言難盡。

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「白蘭樹下」是香港受歡迎氈酒品牌，出色的品牌營運讓他們的產品在新冠肺炎疫情下依然脫銷，網上購買後要等 1 至個半月才能到手。品牌除了用上極具本土特色的白蘭花外，酒瓶、酒塞、釀造地、釀造器材、設計盡皆頂級，例如釀造地便是位於氈酒的發源地荷蘭，每枝酒都要由香港空運材料過去，釀好後再空運回港，完全鎖定高端市場。

「白蘭樹下」在 2019 年底曾跟香港電車合作推出特別版，近期又推出細瓶裝的收藏特別版，為品牌添加活力與底蘊。品牌正計劃於香港開設陳列室，另一方面為了應付愈來愈大的需求，正計劃開設自家蒸餾酒廠。

▲ 限量版「白蘭樹下」。

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「Two Moons」與「無名氏」的酒都是 100% 香港製作。新冠肺炎疫情下酒吧業務受重創，供應商之間更要互相扶持。該品牌跟本地酒吧深度合作，釀造酒吧的主題 Gin，又為了宣傳公司，為個別酒吧設計出特調雞尾酒，聖誕節更推出了特別禮盒裝。

然而，「Two Moons」網店、零售生意在疫情裏生意不俗，可惜酒吧作為最大銷售、宣傳渠道，被逼停業亦無可避免影響生意。

▲ Two moons 與酒吧 「Room 309」合作推出五花茶口味 Gin。

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「無名氏」在新冠肺炎疫情下除了與其他酒吧合作推出新的雞尾酒產品外，更與本地公司合作推出與自家 Gin 酒相同氣味的酒精搓手液，抗疫期裏獨具匠心。近期他們又再與其他香港品牌合作，推出「凍檸茶」口味的雞尾酒產品，貼地之餘配合了新配方的限量版 Gin 酒，銳意衝擊聖誕禮品市場。

▲ 同香味酒精搓手液。

▲ 凍檸茶口味雞尾酒(左),限量版無名氏 Gin 酒「Awakenings」(右)。

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