【真大貨到】 日本城都有得賣! 台灣製造中衛特別款口罩 賣 $23 包起 附購買連結

▲ 中衛特別款口罩

日本城表示，正發售台灣製造中衛口罩。



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近日香港有愈來愈多中衛口罩到貨，今次連日本城都有得賣。今次店方發售的中衛口罩款式，包括:櫻桃紅/炫霓紫/麥飯石灰/軍綠/月河藍/酷黑迷彩/軍綠迷彩，一包 5 個成人口罩售 $28，任揀 $138/6 包，平均售 $23 包。

▲ 中衛特別款口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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