【疫市營商】婚禮延期取消　花球店轉攻飾物擺設加強網銷

2020 年雙春兼閏月是結婚好年，本應是好生意的兆頭，無奈遇上新冠肺炎疫情，準新人選擇取消或延期婚禮，甚至簽紙註冊簡單舉行儀式。專門提供新娘花球店表示，疫情下嚴重影響婚嫁用品及配套商戶，店主試聯乘婚紗店合作推出花系列的擺設和飾物，並集中網店推銷急找新出路。

Jubi.on 創辦人王詠琳 （Cannis）表示，準新人農曆新年開始延期至 9 月，事實上直到 9 月後他們不會選擇延期，改為簽紙和出門。雖然結婚一切從簡，但始終需要花球，所以每天趕跟先前接下的定單，故暫時對年末生意影響不太大，只是極少新定單。

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▲ Jubi.on 創辦人王詠琳

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製作結婚花球轉型賣飾物。王詠琳又說：「新冠肺炎疫情關係準新人徬惶，心想未必能製作結婚花球，不如嘗試把業務脫離婚禮事，如飾物及擺設等等生活上用品，其後開始在《Instagram》投放廣告，勤於網上發布作品相，重點管理網上業務。」不過，其他婚嫁衍生行業影響更深，嘗試聯繫其他店鋪推出「婚禮套餐」［如：囍帖、Photo Booth（攝影亭）與花球］望合作可帶動生意，最後 1 間婚紗地鋪合作推出花藝飾物。

▲ 現時推出優惠套餐（花球及15個手花襟花）

▲ 婚紗地鋪合作推出各類花藝飾物

2017 年 Jubi.on 於尖沙咀百利商場開業，最初專製作派對帽子，後來店鋪花束擺設受客戶欣賞，著力製作新娘花球，這間花店種類擴展絲花球、乾花束和永生花等等迎合客人需要。

最近政府再收緊婚禮上的羣組聚集人數限制，由 50人收緊至 20人。王詠琳指：「當準新人領取花球和襟花時，臉上已看不到喜悅，可能時刻留意婚宴限聚令變動新聞下辦婚事，不在乎花球製成品的手工，而著眼於婚禮當日賓客會否出席婚禮。」

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▲ 日本永生花廣受歡迎

王詠琳續指，客人透露部分（婚禮）會場逐次收取 10% 改期附加費，當 2 月改期後 9 月前必定要舉行婚禮，由於摘了日子、早付定金關係，而準新人順應繳付附加費；這段時間盡可能幫助客人，最少不收附加費與客人共渡時艱。

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