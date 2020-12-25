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【SME學堂】《動森》熱潮未退！Tommy Hilfiger 明年在遊戲直接賣衫

商管策略 13:55 2020/12/25

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遊戲《動物森友會》（動森） 熱潮雖然減退，但其在時尚行業中的吸引力依然存在。美國 PVH 集團下的時尚品牌 Tommy Hilfiger 近日宣布將在《動森》中開設限時快閃店，並首次在遊戲中直接售賣服飾。

《動森》在新冠肺炎疫情期間大受歡迎，加上其服飾創作機制成熟，讓時尚品牌看準接觸消費者的新方式。今年 4 月時，奢侈品電商 Net-A-Porter 以官方名義正式「登島」，復刻 Calven Luo、Short Sentence、SHUSHU/TONG 等中國設計師品牌的設計造型，並在天貓旗艦店向玩家提供這些設計的圖樣。

意大利奢侈品牌華倫天奴（Valentino）和美國設計師品牌 Marc Jacobs 也加入《動森》，復刻了多套經典造型和即將上市的款式。

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但像 Tommy Hilfiger 在《動森》上持續更新的品牌卻並不多。從 2020 年夏季開始，Tommy Hilfiger 便已在遊戲中建立品牌空間「Tommy Island」，在其中劃分出游泳池、沙灘、市場和咖啡館等區域。《動森》已成為品牌展示形象的重要平台之一。這亦符合當下時尚品牌藉著電子遊戲提高影響力的營銷趨勢。

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Photo：wwd、Андрей Бобровский

撰文 : 廖淑瑩

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