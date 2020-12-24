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【管理Tips】Google推「322」新工時政策　取代辦公室朝九晚五「齋坐」模式

商管策略 12:17 2020/12/24

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在新冠肺炎疫情下，不少企業紛紛改變工作模式。科技公司 Google 早前宣布，員工在家工作（WFH）延長至明年 9 月。此外，公司在明年 9 月之後，將會轉為彈性的「322」工作方式。

「322」模式平衡傳統工作和遠距工作模式，員工可以在辦公室工作 3 日、在家遙距工作 2 日，以及每周休 2 日 。員工可以自由調配哪幾天要到公司，藉此可以安排運動、聚餐等個人活動；有些公司甚至願意讓員工遠距工作更多日，提升員工的生活品質。

要求員工周日凌晨1點開會 Elon Musk 「狂人」作風反提升員工效率？見下頁

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「322」模式平衡傳統工作和遠距工作模式，員工可以在辦公室工作 3 日、在家遠距工作 2 日，以及每周休 2 日

普通職員300倍人工值得嗎？ 3大原因令企業CEO成高薪職位見下頁

哈佛商學院教授 Ashley Whillans 指出，未來的工作模式將慢慢脫離以往傳統必須一直坐在辦公室的「朝九晚五」，轉向新的「322」的混合工作模式。據 LinkedIn 最新的美國勞動力信心指數顯示，近半（47％）的美國專業人士認為，即使新冠肺炎疫情過後，他們的公司也會願意讓他們繼續彈性工作，其中又以科技業和金融業布更大機會延續彈性工作（分別為 73％ 和 67％）。

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Photo：unsplash、pexels、Niharb

撰文 : 廖淑瑩

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