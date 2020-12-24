美國國會早前通過 8,920 億美元的新冠肺炎紓困方案，每名市民可領取 600 美元（約港幣 4,651 元），望能幫助美國市民渡過新冠肺炎疫情。至於快餐品牌漢堡王 （Burger King）因而推出「1 蚊餐單」，漢堡王公司總裁 Jose Cil 表示，可以藉此帶動店舖營業額。

漢堡王預計在 12 月 28 日在美國推出「1 美元套餐」（約港幣 8 元），套餐有芝士煙肉漢堡、小脆雞堡、薯條和飲品 4 款食品。為提高新活動曝光率，漢堡王還透過 PayPal 流動支付服務 Venmo 隨機送出 1 美元優惠券。Jose Cil 指，價格划算的餐點是快餐業吸引客流的關鍵因素之一，也是漢堡王業務的重點。

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在新冠肺炎疫情下，餐飲業業績大跌。漢堡王母企餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）今年第 3 季合併同店銷售額年減 5.4%，旗下的漢堡王、Tim Hortons 的同店銷售額分別減少 7% 和 12.5%；同為旗下品牌的 Popeye's 則因今年爆紅的炸雞三文治，銷售額暴增 17.4%。

Jose Cil 表示，最近的優惠促銷活動雖然較多，但 Burger King 仍主打平價餐飲，尤其是近期消費者更傾向這類價格實惠的產品，這也會是未來漢堡王菜單更新的方向。

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Photo：Vogler、BURGER KING