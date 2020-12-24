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【撤出補貼】81 間日企生產線撤出中國　半數企業投資越南帶動GDP增長

業界頭條 11:26 2020/12/24

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為加速日本企業供應鏈脫離中國，東京政府早前推出高額補助金，希望降低日本製造業對中國的依賴。最新數據顯示，已獲得政府補貼的 81 間企業中，近半數會將資金投資在越南，令越南成為這項政策的最大受惠國。

據日本駐越南大使山田貴雄表示，目前共有 81 間日本企業獲得政府補貼，把供應鏈撤出中國。首選目的地點越南，已有 37 間選擇遷往當地；其次則是泰國，有 19 間日企選擇在當地生產。今年 7 月，日本貿易振興機構（JETRO）公布 15 間選擇在越南設廠的日企名單，大部分為醫療設備製造商，其餘為生產半導體、電話零件、空調或電源模組（Power Module）。

不再 Made in Japan Nikon關日本生產線泰國接棒 人手成本隨時慳8成？見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

韓企偏好在東南亞設廠，特別是勞動成本只有中國 1/3 的越南

日本積極吸香港金融人才 經濟學者：惟需解決生活3大問題見下頁

今年首 8 個月，日本成為越南第 4 大外資來源國，累計投資 16.4 億美元，僅次於新加坡、南韓和中國。南韓政府早前亦鼓勵企業回國，但當地人力成本高昂，企業由中國回流的意願不高。相比之下，韓企偏好在東南亞設廠，特別是勞動成本只有中國 1/3 的越南。目前 Google 和微軟（Microsoft）等國際科技公司，已在越南設立生產線，吸引南韓供應鏈進駐。

國際貨幣基金組織（IMF）11 月報告預測，越南將是今年少數出現本地生產總值（GDP）增長的國家，2020 年 GDP 可望增長 2.4%，較 10 月預估的 1.6% 上調 0.8 個百分點。原因是越南疫情控制得宜，加上審慎的財政政策，為受疫情衝擊的企業提供支援。

中國經營環境惡化・地主狂加租 日本Murata關閉深圳廠房 見下頁

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Photo：pixabay、Medium

撰文 : 廖淑瑩

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