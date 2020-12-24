【 又被搶註？】廣東電子廠申請「白老牛」商標　北海道牛農抗議望「守住」本土品牌

中國企業搶先註冊外國商標時有發生，今次的受害者是北海道白老町知名黑毛和牛「白老牛」。據日本傳媒報道，「白老牛」早在 2007 年在當地註冊成商標。但廣東一間電子廠在去年 6 月在中國註冊「白老牛」，且商標設計更「抄足」日本白老牛！

白田町和牛協會得悉事件後，已在今年 2 月向中方商標部門提出抗議，又批評涉事企業是「惡意申請」，而涉事廣東企業的註冊申請程序已押後至明年 2 至 3 月再作決定。

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▲ 日本北海道「白老牛」商標（左）及廣東電子廠在中國申請的「白老牛」商標（右）

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白田町和牛業界擔心，萬一商標註冊成功，白老町將不能在中國使用「白老牛」商標銷售白老牛，而且一旦中方「白老牛」商品出問題，可能會破壞「正版」白老牛的品牌形象。他們表明，如廣東企業的申請被駁回，計劃立即在中國註冊商標。

過往亦有不少日本和牛品牌在中國被搶註商標，如「松阪」商標屬於成都一間餐廳。至於「讚岐牛」就被大連一間企業搶註，香川縣政府曾要求中國政府取消這個「假」商標。

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Photo：tripyum.com、悠悠北海道、中國國家知識產權局