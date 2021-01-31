【香港製造】初見自家口罩 再推紫橙和紫藍漸變色 Level 3 口罩 售 $105/30個

▲ 初見漸變色口罩

網店初見再推出新款的自家品牌的 Level 3 口罩。



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今次初見再跟香港口罩廠 Grace Mask 合作，推出新款漸變色口罩。新推出的口罩分別有紫橙和紫藍款，感覺清新獨特。此口罩也採用 Level 3 高防設計，提供成人和中童尺寸，一盒 30 個獨立包裝口罩售 $105。

▲ 初見漸變色口罩

口罩訂購資料

1）成人175mm （各色都有）

2) 中童 145mm （各色都有）

Level 3 、30 個/ 盒、獨立包裝

$105/ 盒 (訂購最少買 2 盒以上）

Plan A :

買 2 盒

Plan B :

買 3 盒，店方捐 1 盒俾基層家庭 （付3盒錢實取2盒口罩）

發貨日期：12月尾至1月中

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▲ 初見漸變色口罩

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▲ 初見漸變色口罩 "> ▲ 初見漸變色口罩





購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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