四款高貴設計! 笑顏蕾絲獨立包裝口罩 日本城賣 $19.9包

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日本城表示，在大部分門市和網店，正發售新推出的笑顏蕾絲口罩。蕾絲口罩有 4 款顏色選擇，分別為紫色黑蕾絲/紫色白蕾絲/粉色黑蕾絲/粉色白蕾絲，設計高貴大方。
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笑顏蕾絲口罩規格
-5片裝
-BFE 99%
-PFE 99%
-約165x90mm
-6mm扁繩耳帶
-每片獨立包裝
售價:$19.9
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟