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【疫市直擊】病毒變種過節無氣氛　銅鑼灣地帶商戶：只能靠熟客或提早收舖

商管策略 17:07 2020/12/24

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新冠肺炎疫情將近 1 年，以往插針不入核心區域商場人流如何？答案一如料：今年年尾零售業旺季商場市面人流淡靜。SME.hket 記者約下午走訪「銅鑼灣地帶」商場，發現多間店鋪拉閘未開門，節日時候確實有點詭異。

位於 1 樓售賣首飾店鋪負責人陳小姐表示：「食肆間接帶動人流消費，現在禁堂食令措施連帶影響零售業，市民買餸或買外賣後直接回家不會選擇逛街購物。」商場市面人流較新冠肺炎第三波疫情情況差，尤其傍晚 6 時禁堂食令後，市民晚上不消費；部分店鋪見氣氛差，延遲開店或縮短營業時間。

【疫市營商】冬天・疫情夾擊全日零客人 西貢觀光船經營者：退休後再被退休​​​​​​【​見下頁

今年聖誕節難帶動氣氛，住年11時才關門現時店鋪提早至8時。

陳小姐續指，現時難以預算商場人流和統計那段時間人流較旺，最近新冠肺炎確診數字浮動加上傳出英國疫情變種個案，以及社交距離措施延長等等，市民害怕出外或已習慣不出街，就算出外亦盡量一日處理所有事，之後便留在家中，這自然影響商店生意。

另一間售賣護膚品店舖的負責人許小姐表示：「我們在商場經營多年，現在生意跌近一半，只能靠做熟客生意維持。不過特意推出聖誕禮盒盡量套現，希望價錢優惠可吸引客人消費。」今年消費意慾下降，相信聖誕節難帶動氣氛，住年聖誕節商場11時才關門，現時店鋪提早8時關門。

【限聚令收緊】防疫限聚措施再延長 熟食中心檔主：有幾多資助都救唔到生意見下頁

禁堂食令措施生效連帶影響零售業

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

長期戴口罩令護膚品需求減少。許小姐認為，雖然護膚品是必需品，但口罩覆蓋面部 ２/３，現時還需要「扮靚」？最多只會 200 元買枝暗瘡水，變相生意額減少。

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撰文 : 鍾采餘

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