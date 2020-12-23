轉戰農曆新年! Oxyair Mask HK 推賀年福字新春口罩 賣$18包起即日發售

經過一輪聖誕節口罩混戰後，各香港口罩廠開始把戰場移到農曆新年。當中屬大廠之一的 Oxyair Mask HK 就搶先推出新春口罩。



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早前針對聖誕節推出的特色口罩，Oxyair Mask HK 自家產品的推出時間頗遲，今次廠方針對農曆新年，就搶先推出新春口罩。此口罩設計是以紅色為主調，加上福字圖案，切合新春喜氣洋洋的氣氛。口罩提供 3E>99% 防護規格，一包 5 個的售價為 $18，一盒 30 個則為 $95。新口罩已在 Oxyair Mask HK 各門市和網店發售。

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▲ Oxyair Mask HK 福字新春口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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