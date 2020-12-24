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【聖誕元旦市道】紅酒木盒包裝夠環保　社區小店推港製產品禮盒減浪費

商管策略 13:16 2020/12/24

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點籽位於西頁，專賣各式環保相關產品。

聖誕佳節少不免互送禮物，但豪華包裝卻會造成浪費。有小店推出環保聖誕禮盒，盼送禮的同時大家亦能愛惜地球。

位於西貢的「點籽」創辦於 2018 年，專門售賣各式各樣環保相關的雜貨、個人護理產品、不同本地品牌的貨物等等。店舖聯合創辧人 Belle Chak 、Nicole Chak 是兩姐妹，Belle 說：「環保無論對地球抑或個人都是好事，有很多本地品牌都推出品質很好的零化學添加產品，有效又安全。大家都行多一步，環保才能持續。」

一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）見下頁

液體產品要自備容器。

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「點籽」只有紙袋不設膠袋，一些手工製造的液體貨品例如手工洗潔精均需客人自備容器，不然便要選擇店舖提供的玻璃瓶，5 元一個，相關收益全數捐出。Nicole 盼相關措施能令環保成為習慣，更易入屋。她說：「環保不是突然間要人做足 100% 的，這太難了。要一步步地教育，成為習慣。與其 1 萬個人做到 100% 環保， 100 萬人做到 1% 環保帶來的成效更大。環保是要同心協力才能成事的。」

環保禮盒用上紅酒木盒。

禁堂食餐廳高檔食材難去貨 加強Party外賣頂住聖誕檔期見下頁

聖誕已到，又是互贈聖誕禮盒的時間，但同時禮盒又會產生不必要垃圾，例如水果籃、包裝紙、托高曲奇餅乾的發泡膠粒粒等等，「點籽」今年推出以回收紅酒木盒包裝環保聖誕禮盒，化廢為寶，內有多款的港產貨品。

「點籽」創辦人Nicol（左） 、Belle 是兩姐妹。

Belle 表示，公司推出 4 款不同價位的環保聖誕禮盒應對不同市場，反應比預期更好，後來更要額外找紅酒木盒，又說：「禮盒的包裝紙都是用了一些剩餘物料，藉著圖畫點綴，包裝本身已充滿聖誕氣氛。這種新興模式我們希望會有更多公司仿傚，渡佳節的同時也要互相提點，愛護地球。」

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撰文 : 陳文政

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