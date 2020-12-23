消委會五星品牌! Protector 型格 Level 3 口罩 追加炭焦紅和松木綠新顏色

剛獲消委會五星評級的 Protector 表示，推出兩款新的 Protector Daily 口罩。



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今次廠方為口罩最強的 Level 3 口罩「Protector Daily」，追加兩款新顏色，包括:炭焦紅和松木綠。兩款顏色感覺型格，男女適用。Protector Daily 一盒 30 個，符合 Level 3 和 3E>99% 規格為全獨立包裝，售 $128 盒。

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▲ Protector Daily Face Mask

▲ Protector Daily Face Mask Chilli

▲ Protector Daily Face Mask Pine

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▲ Protector Daily Face Mask Chilli

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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