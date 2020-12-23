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【附直購連結】唔駛抽! 大貨到? 台灣製造中衛限定版緋紅雪花口罩售 $158 盒

行內熱話 18:11 2020/12/23

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荃心藥房表示，正發售中衛緋紅雪花口罩。
    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今日荃心藥房表示，台灣製造的中衛緋紅雪花口罩已在官方網店和門市上架，售價為 $158 盒，共有 30 個口罩。

台灣製造中衛限定版緋紅雪花口罩

【其他內容】  【附優惠詳情】TruCare Mask Level 3口罩售 $1盒起

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【其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN 成人/中童獨立裝口罩 AEON 百貨售 $59.9/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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