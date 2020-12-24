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【疫市直擊】市民怕疫情不願出街？西貢海味地攤檔主：自求多福除夕唔知點算

商管策略 08:50 2020/12/24

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許多人說西貢區是出海或行山周末必選之地，新冠肺炎疫情反彈，西貢碼頭一帶共 5 間海味鋪，其中一檔經營逾 20 年海味攤檔檔主表示，西貢區人流差，外地遊客固然無，市民不願出街，生意惟有「自求多福」。

每日約下午 1 時，船家艇仔便會在西貢碼頭一帶兜售海鮮，頗具特色，故一直吸引遊人觀賞和光顧。經營海味檔地攤的60 歲蘇太表示，從前也是海鮮艇家，後來無生意才擴大銷售貨品種類。她說：「第一檔賣乾貨的就是我們地攤，現時已交給兒子和「心抱」打理和經營。近年投身艇家行業的人數增多競爭大，加上年紀漸大『力不從心』，乾貨海味和游水海鮮兩類貨品一起兜售。」

【聖誕市道】聖誕餐・冬至促銷計劃夭折 海味商估計損失逾600萬元​​​​​​見下頁】​

蘇太指生意還要比去年差，買海味的客人非常少。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

【疫市直擊】民生區海味藥材舖只能自救？西環小店：消費券不應只幫大商家​​​​​​見下頁】​

蘇太又稱：「近期西貢區人流簡直差，整個上午僅得數百元收入。相比以前冬至遊客買金蠔、花膠及瑤柱等海味，但今年生意還要比去年差，買海味的客人非常少，不過所有貨經已陳列及推減價促銷優惠，其他人賣 10 元一包魷魚絲，這裏賣 25 元 3 包；蝦乾也沒有加價，每日賺取微薄收入。」

海味和海鮮兩類貨品一起兜售

新冠肺炎疫情加上市道差，難預計除夕生意情況，攤檔要自己想辦法「執生」過冬。

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撰文 : 鍾采餘

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