【變種肺炎殺入香港?】港增 53 宗確診 發現 2 宗英國輸入個案或屬英國變種病毒 小店憂政府再收緊防疫措施

本港第四波新冠肺炎疫情持續，但確診數字似有輕微回落，今日（12 月 23 日）港增 53 宗確診，當中有 47 宗屬本地個案，20 宗源頭不明。另有 40 宗初步確診個案。



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值得一提的是，有 2 宗輸入個案的基因排序，與近日英國變種新冠病毒吻合。此外，一名在竹篙灣檢疫人士早上到北大嶼山醫院求診後自行離院，院方已報警，暫未截獲病人。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，公共化驗所為確診個案進行基因排序分析，當中已完成 11 宗從英國回港的個案，發現有 2 宗似乎與近日英國的變種病毒吻合，他們的個案編號為 7077 及 7631，均屬英國返港學生。確診學生與其他數名同學一同回港，同學已完成 14 天檢疫，但衛生防護中心會再安排有關人士重返檢疫中心，再隔離多 7 天。

有食店負責人聽到此消息後，擔心政府再收緊防疫措施，進一步影響生意。

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