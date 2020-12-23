【附購買連結】上網買都有得揀款! 愛的家 Lv3 圖案口罩自由選售$88/30片

上一篇文章
【變種肺炎殺入香港?】港增 53 宗確診 發現 2 宗英國輸入個案或屬英國變種病毒 小店憂政府再收緊防疫措施
現時不少香港口罩廠已開設門市，讓買家購買不同款式的口罩。但在網店購買的話，大多只可選擇固定款式。愛的家表示，現時買家已可在官方網店上，自選 6 款圖案設計口罩。售價為 $88/30 個，為 Level 3 成人口罩。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】
【其他內容】 【附優惠詳情】TruCare Mask Level 3口罩售 $1盒起
愛的家印花口罩自由選
-任選6款原創印花口罩（每款5片/包）
-口罩尺寸：175 x 95mm（+/-5 mm）
-香港製造
-ASTM Level 3
-EN14683 Type IIR
售價：$88/30片
口罩購買連結<<<
【其他內容】Mask Factory 聖誕大優惠! 買任何產品都送 J99 Loop Level 3 口罩一盒50個
【其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN 成人/中童獨立裝口罩 AEON 百貨售 $59.9/30個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
撰文 : 張文啟