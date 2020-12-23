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【疫苗新措施】電話Show「針卡」變種健康碼？餐廳東主：門面工夫比《安心出行》更難執行

商管策略 20:05 2020/12/23

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本港新冠肺炎疫情稍有回落，政府今天（12 月 23 日）公布修定第 599 章《預防及控制疾病條例，就疫苗使用進行新修定，並推出一系列跟進措施，包括未來可透過手機展示打針卡。此舉隨時成為另類「健康碼」。有餐廳東主直言，由於前線員工無權要求客人出示手機打針卡記錄，相關措施的實際作用比《安心出行》更低。

行政會議決定就第 599 章《預防及控制疾病條例》進行新修定，政府將爭取與第 4 間供應商合作並購入 750 萬劑疫苗，做到「人人有針打」。特首林鄭月娥表示，創新及科技局將推出相關配套，屆時市民可於手機下載疫苗記錄，除了能看到是否完成兩針接種外，更可以看到過往的病毒檢測記錄。

一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）見下頁

是次措施會否成為「健康碼」變體，「針卡」會否影響市民消費？

泰式連鎖餐廳「小曼谷」。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

泰式連鎖餐廳「小曼谷」東主 Mark Lam 指出，相關措施難以化成內地健康碼之用。他解釋：「真要實施的話，餐廳前線同事很難執行。要知道我們無權去 check 客人手機，實際點說，1 日有差不多 200 位客人，要查看會花費極大人手，何況客人很抗拒讓別人看自己的個人資料。」

Mark 以《安心出行》為例，指類似措施已淪為「門面工夫」，全天都沒多少人用，所以對新措施成效很有保留。他又說：「並非每個市民都會下載相關程式。如果打了針，會不會因為打了不同產地的疫苗而分成不同階級？自費去打高效疫苗，不經政府接種的人又怎算？可以想像到強制當健康碼肯定有很多磨擦。未來有客人一家四口過來，老人家沒帶手機，總不能因此不給他進餐廳吧。」

強制食肆貼安心出行碼生效　麵店寧專做外賣也不貼二維碼見下頁

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撰文 : 陳文政

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