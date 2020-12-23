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港鐵下月推二維碼入閘 Alipay HK首年獨市 但無交通津貼

數碼轉型 16:29 2020/12/23

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萬眾期待的港鐵二維碼（QR code）入閘系統，將於 2021 年 1 月 23 日正式推出。根據 2018 年的標書內容，由於 Alipay HK 同時負責二維碼支付系統的開發與安裝工序，因此 QR 入閘服務首年只會獨家開放予 Alipay HK 使用。於下月底起，乘客可於港鐵手機 App 內「車票二維碼」代替八達通入閘，而支付方式暫時只可選用 Alipay HK。港鐵商務總監楊美珍預期屆時支付過程短於一秒，預期過閘速度與現時八達通相約，現時於用於八達通上的 MTR 積分計畫，也可用於「車票二維碼」當中。 
     
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雖然兩者的乘車收費一致，但乘客必須留意三大問題，首先，「車票二維碼」未能融入於「公共交通費用補貼計劃」的體系內，即當月交通支出無法獲得政府回贈；其次，此功能暫時未能用於學生與殘疾人士用戶，兩者需要支付成人票價；第三，在東鐵線的路段上，用戶必須預先選擇支付頭等附加費，不設入閘後補票。 

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初期港鐵會於 93 個主要重鐵車站內，安裝總數為 1,000 部左右二維碼閘機，每排閘機最少會設有兩部，並加以紫色標示方便識別。楊美珍指出在 2022 年起，方會引入包括 WeChat Pay 與銀聯等其他二維碼收費平台，並於 2023 年大規模更新現有閘機，並加入信用卡支付功能，目前未有在上述計畫設定用戶上客目標。

除了使用港鐵手機 App 內的「車票二維碼」功能外，這批入閘機將同樣支援 Alipay HK 內的「易乘碼」。Alipay HK 行政總裁陳婉真指出，該平台採用「非對稱加密」與雙離線功能，能夠加快掃描過閘的速度，他提醒「易乘碼」功能內的二維碼，與平日 AliPay HK 使用商戶支付二維碼內容不相同，兩者也會定時更新，意即用戶每次都要打開手機 App 方可使用過閘。而日後持有大陸支付寶戶口的用戶，也可直接使用本身 QR「公交卡」功能，直接在港鐵閘機支付車費。

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撰文 : 張文啟

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