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【疫市營商】實體書店沒落　日本蔦屋書店拓海外市場「賣體驗」

商管策略 16:14 2020/12/31

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網絡時代和網上購物已令實體書店幾乎成為時代產物，加上新冠肺炎疫情加速電子商貿發展，令實體零售行業雪上加霜。不過，日本蔦屋書店（Tsutaya Books）在這時在中國、台灣、美國等地拓展分店，創辦人坦言他們的目標不是賣書，而是賣體驗。

蔦屋書店在新冠肺炎疫情期間開分店，原來是主打「體驗」，吸引尋找適合自己生活方式的人。他們相信即使在亞馬遜（Amazon） 擁有龐大的財務實力主導的時代，賣書這件事也可以重新包裝。

2011 年蔦屋書店第一間分店在日本東京代官山開業，當時書籍、商品收藏和咖啡店吸引學生和消費力較高的顧客；同時日本書店數量持續下降，過去 20 年有超過一半書店倒閉。書籍供應商的數量已減少到 1 萬家以下，而 1999 年還有 2.2 萬多間。

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蔦屋書店計劃在 12 月底在上海開設第二間分店，終極目標是在中國開設 1,100 間店

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目前蔦屋書店在日本已開設 20 間分店，其母公司 Culture Convenience Club 經營的商店數量已達到千多間，包括 CD/DVD 租賃連鎖店等其他品牌。蔦屋書店在中國的店舖生意不錯，杭州店平日訪客人數平均為 7,000 人，週末更達到 1 萬人。

該品牌計劃在 12 月底在上海開設第二間分店，終極目標是在中國開設 1,100 間店。除了在中國開店，蔦屋書店還希望將業務擴展到其他地區，包括台灣與美國。

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Photo：Tokumeigakarinoaoshima、Tsutaya Books

撰文 : 廖淑瑩

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