【疫市營商】冬天・疫情夾擊全日零客人　西貢觀光船經營者：退休後再被退休

▲ 西貢觀光船生意慘淡。

新冠肺炎肆虐，入境香港旅遊生意固然「歸零」，本地出遊意欲亦受打擊。在西貢經營觀光船的退休人士大嘆生意難做，正值冬天，平日更可以全日無生意，閒日變真的很閒。

「華記紅旗」東主「華記」坦言，新冠肺炎疫情下生意劇減，尤其疫情大爆發時的夏天，對生意打擊最大。他說：「以前我們可以 1 小時開兩班船，能夠將行程編排得很緊密。我們的做法是將客人送到目的地，他們想走就打電話給我們，我們就去接人。而接人的那隻船都是坐滿人的，務求有人坐去有人坐回來，善用資源。」

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▲ 無人問津的各個景點。

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入冬生意更加難做。「華記」坦言，冬天本身就會比夏天少班次，因為坐船郊遊好像到泳池般有季節性，太冷客人不會願意坐船，加上在新冠肺炎第四波疫情，生意更難做，在閒日開工偶然會全日食白果，一單生意都做不成，船隻日日「曬太陽」。他苦笑，本打算退休後有些「世藝」才接手這門生意，現在受疫情所逼，隨時再「被退休」。

▲ 閒日沒客人，船隻只能在碼頭曬太陽。

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