【SME學堂】色彩漸變・簡約風　七個2021年品牌識別設計趨勢

在科技主導年代，現代人接觸新聞、廣告、資訊的方式不外乎就是智能手機、網絡等科技用品，人們只會利用幾秒鐘時間決定是否查看消息。因此，品牌識別如何在短時間內達到傳遞正確的品牌信息成為關鍵之一，而企業也應做好品牌識別，緊貼市場潮流，企業不妨參考以下 7 個品牌設計新趨勢：

（1）簡約

將品牌識別簡化有助於辨識，並可以在短時間內讓人抓著重點，不會因為品牌太過花俏、繁複的細節導致難以辨別。這幾年也可以看到許多大品牌將原本的 logo 簡化，大多是為了在數碼媒體上有最佳的呈現，雅虎（Yahoo!）去年發表新的品牌形象，將筆畫簡化並放大，呈現更簡單、活潑的 logo。

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（2）幾何圖形

圓形、正方形、三角形等幾何圖形構成也是基於高度簡化的應用方式，幾何圖形的設計運用一直是每年的設計趨勢。幾何圖形不僅方便且可以適當運用在識別系統中，在手機、電腦中也可以靈活使用，擷取品牌識別中的部分線條，或是部分圖形作為輔助圖形應用。

（3） 大膽字型

以文字傳遞信息是最一目瞭然的方式，近年愈來愈多設計以特殊字體、巨大字體或沉重的字體作為特別的表現手法，藉以增加畫面視覺效果。字體運用不管在平面印刷或電子廣告板都可以有很好的呈現，不妨嘗試試看。

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（4）色彩漸變

以鮮明的色彩漸變達到吸睛的效果，從一種顏色過渡到另一種顏色讓品牌識別具有獨特的動感變化。Instagram 可以說是引領了漸變趨勢的潮流，在那之後，愈來化多品牌也利用色彩漸變作為品牌識別。

（5）3D效果

在 2D 畫面中做到 3D 空間的效果，時常會搭配漸層色、鑿影等手法，較適合運用於網絡媒介，若是印刷可能不容易掌握效果，但是在網絡媒介中無疑是非常吸睛的手法！

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（6） 動態圖案

透過動態識別或連續動畫，可以在短短的幾秒成功吸引消費者注意，也可利用互動式、3D 動態圖引發觀看者其他感官刺激，藉此留下更深刻印象。在數碼媒體蓬勃發展的時代，動態識別將愈來愈普及。

（7）大膽用色

大膽用色有幾種方式，熒光色、對比色，甚至是單色。熒光色與對比色的使用無疑可以達到吸睛的效果，其次可以將畫面張力達到最大，製造出歡樂、活潑氣氛；單色則是簡化的用法，可以集中消費者的注意力到重點上，更有種說法是：即使是單一色調也可以比其他許多色彩的設計看起來更與眾不同。

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