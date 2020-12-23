【疫市營商】撤雙倍印花稅趁平入市？寫字樓售價連跌17個月・東九龍空置率大增近1成半

▲ 中區 (包括上環、中環及金鐘) 的甲廈空置率高見 8.1%，再創 2008 年金融海嘯後的新高

政府早前在《施政報告》中落實撤回非住宅物業雙倍印花稅，加上歐美在研發疫苗上取得突破，市場憧憬明年經濟復甦，令本港 11 月甲級商廈交投顯著反彈；其中甲廈售價連跌 17 個月，而東九龍甲廈的空置率大增近 15%。

美聯物業發表的《商廈快訊》報告指出，11 月份 50 大指標甲級商廈成交量創半年新高，惟售價及租金分別按月再跌 2.1% 及 0.5%。

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報告又指，11 月份甲廈空置率繼續上升，中區（包括上環、中環及金鐘）的甲廈空置率高見 8.1%，再創 2008 年金融海嘯後的新高，而東九龍更升至 14.7%，屬全港空置率最高的主要分區。受多個分區的空置率急增，令整體甲廈空置率升至 8.8%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然政府正式「撤辣」，以及新冠肺炎疫苗研發傳來好消息，但始終中港兩地仍未正式通關，加上本港最近進入新冠肺炎第四波疫情，令甲廈前景仍然未完全明朗化，部分業主願意擴大議幅，令 11 月甲廈交投呈價跌量升的情況。

▲ 受 CBD2（起動九龍東）政策帶動，愈來愈多企業將總部搬至東九龍區。圖為觀塘海濱道133號萬兆豐中心。

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Photo：Geeshuym Onytros、pexels、美聯工商部