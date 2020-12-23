【時機剛好？】日本積極吸香港金融人才　經濟學者：惟需解決生活3大問題

日本透過將東京變成全球金融中心，吸引外國人才、特別香港等地的專才，但日本知名經濟學者竹中平藏警告，日本有 3 大問題導致日本難以吸引全球頂尖人才，但認為香港政治形勢改變，則為日本吸引金融人才提供機會。

竹中平藏接受《日經新聞》訪問時表示，雖然在日本工作的外籍人士數量增加，但日本尚未真正實現全球化，如薪酬競爭力低、稅收高和國際學校短缺等問題，造成日本難以吸引全球人才，並正削弱東京的經濟競爭力。

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▲ 竹中平藏認為香港政治形勢改變，為日本吸引金融人才提供機會。

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竹中平藏表示，鑒於日本退休員工快速增長，金融服務業對於日本未來十分重要。日本經濟如不再快速增長，這意味著勞動收入增長緩慢；日本想增加財富，就需要增加資本收入。

對於香港政治形勢改變，竹中平藏認為，這為日本吸引金融人才提供了機會。他指，若日本要加強金融服務便要捉緊這個機會，因為有部分金融服務機構，將會撤出香港。

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Photo：pexels、Dick Thomas Johnson