【創意營商】每月2千元就能看「機艙外風景」！日本初創搶「偽出國」商機

今年市民因為新冠肺炎疫情不能外遊甚至國內出差，不少人都懷念乘搭飛機的感覺。日本有初創企業看準商機，研發一個高解像屏幕 Sky Space，模擬飛機窗外的景色，讓人們在家或共享工作間中，也能擁有「出差」的體驗。

Sky Space 是高解像度屏幕，外形是塑膠框架，看起來就像飛機客艙的窗口。它能模擬飛機日出至日落這段期間，在雲層上升和下降的情形。開發 Sky Space 的公司 LandSkip 執行長下村一樹（Kazuki Shimomura）表示，產品早在新冠肺炎疫情大流行之前已經開發。他又指，Sky Space 有助員工集中注意力，讓人們善用時間。

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LandSkip 還推出更大的「機艙」窗口屏幕，可安裝在辦公室、醫院或酒店。產品採取訂閱制模式，月費約 3 萬日圓（約港幣 2,245 元）。

旅客因新冠肺炎疫情無法外遊，卻又想享受飛行樂趣。有航空公司也推出機上用餐、無目的飛行等方案，吸引疫情期間想「偽出國」的客人。澳洲航空 (Qantas Airways) 就推出「橫跨澳洲」的航班，讓旅客乘搭飛機飛越澳洲的著名地標，再回到原本的機場降落。澳洲航空指，有別於平日總是飛在 3 萬英呎的高空上，在這趟旅途中，飛機會特別下降至約 4,000 英呎，讓旅客有更好的視野俯瞰景色。

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▲ LandSkip 執行長下村一樹。

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Photo：LandSkip