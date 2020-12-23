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終極散貨! Mask Factory 原箱口罩 46 折發售 買 2 箱再送 1 箱口罩

行內熱話 03:01 2020/12/23

分享：

Mask Factory 原箱口罩優惠

現時香港口罩供應充足，不少香港口罩廠亦要想辦法清貨。Mask Factory 表示，買家只要購買原箱口罩，不但可獲優惠價，而且更有送一箱口罩優惠。
     
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 Mask Factory 的原箱購買優惠以 46 折價起發售，一箱口罩最多有 40 盒，每盒有 30 至 50 個不等。買家只要購買任何 2 箱原箱，即再送 1 箱 J99 Loop Medical Face Mask 限量美國出口版（價值$6,320）。不過建議買家是有需要，才好買大量口罩呢。

1.批量價 $2,888/箱

V99 、V99 Loop 每箱 40 盒原價：$4,320

V99 Black Loop 每箱 40 盒原價：$5,120

V99 Junior 每箱 40 盒原價：$6,300

V99 Kid Rainbow Loop 每箱 40 盒原價：$6,320

2.批量價 $3,588/箱

V99 Nano 每箱 30 盒原價：$4,440

V99X 、V99X Loop、V99X Loop 160 每箱 25 盒原價：$5,700

【其他內容】  【附優惠詳情】TruCare Mask Level 3口罩售 $1盒起

    點擊圖片放大
    +3
    +2


預計開售日期：12月23日 6:00PM

快閃優惠期：2020年12月23日- 2021年1月3日

口罩購買連結<<< Inbox 廠方訂購

【其他內容】Mask Factory 聖誕大優惠! 買任何產品都送 J99 Loop Level 3 口罩一盒50個

【其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN 成人/中童獨立裝口罩 AEON 百貨售 $59.9/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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