【成人中童尺寸】HKTV Mall 四款 Sanrio 圖案口罩 售$84/30個起

之前記者曾報道，HKTV Mall 推出四款 Sanrio 圖案中童口罩，今次廠方則再推成人口罩。



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HKTV Mall 推出的圖案，分別有 My Melody & KUROMI、 AP 鴨、蛋黃哥和布丁狗。之前廠方只推出 145mm 女士/中童尺寸，今次則追加 175mm 成人尺寸。口罩合 Level 2 規格，一盒 10 個非獨立包裝。中童款的口罩售價為 $84/3盒，成人則為 $93/3盒。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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