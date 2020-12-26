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【疫市營商】銅鑼灣商場電梯底開檔？手機維修專門店：這行不需要太大地方

業界頭條 09:48 2020/12/26

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香港寸金尺土，但樓梯底檔口近年已甚少見到－所以居然在銅鑼灣核心區域見到類似蚊型鋪！在通往銅鑼灣世貿中心的東角 LAFORET 商場，扶手電梯底的一個角落，有家手機維修專門店不動聲色營業。

負責人 Stanley 指：「我們只是維修小機器沒有商品售賣，故毋須太大地方，這個鋪位亦算顯眼，故不影響營業。宣傳方面， 我們反而很前衛：Google 是我們主要推廣平台，暫時反應不俗。」他續指，新冠肺炎疫情下本港經濟疲弱，不時要跟客人鍊價，手機商自設的網上預約維修服務，亦業務是競爭者之一。

銅鑼灣鋪租跌幅冠全港 等疫苗・搞美食市集先救餐飲業？見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

Stanley 的電梯底店任何手機和電腦品牌類型也維修，包括蘋果 Mac 機，最快 10 至 20 分鐘可更換手機屏幕 ，若電腦底板損壞最快 1 日內完成。至於需進一步處理的件會運到面積大的觀塘店鋪處理。

Stanley 的手機維修專門店 2  間在觀塘，以及銅鑼灣的電梯底店。Stanley 稱：「銅鑼灣是我第 2 間分店。上手租客是找換店，因酒店結業找換店故遷出，約 3 年前『頂手』，月租達 5 位數字，業主最近亦因應市況適度減租。」根據戴德梁行最新報告顯示，銅鑼灣地鋪租金下挫 25 %。

【疫市營商】手機配件零售難賺錢 代理商專攻iPhone・加強網銷抗疫市​​​​​​見下頁】​

手機維修專門店也會在 Google 落廣告宣傳。

新冠肺炎疫情下市面人流對生意多少有影響。Stanley 又指，上班族現在放工便趕回家，減少逛街購物，中午時街上甚少上班族身影，放工入夜人流更少；至於其他分店因獨立經營難幫補此店生意，生意減少要自己想辦法。

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撰文 : 鍾采餘

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