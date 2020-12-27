【疫市營商】灣仔分店離場轉戰西貢　炸魚薯條店力保不失因鄰里守望相助

▲ Chip In Fish & Chips 位於西貢，採用英式快餐食譜。

新冠肺炎肆虐，不少餐飲店都要縮小規模，有快餐店市區分店要無奈結業，但西貢分店藉著社區深耕細作、鄰里互助，成功在疫情下力保不失。

西貢的「Chip In Fish & Chips」主打英式炸魚薯條快餐。2018 年這間深受歡迎的餐廳在灣仔設立分店，惟新冠肺炎疫情下人流劇減，分店於今年 8 月底結業。

加入外賣平台也難谷生意 廟街煲仔飯店：冬天生意回不去從前盛況【見下頁】

▲ Chip In Fish & Chips 採用大西洋鱈魚。

禁堂食餐廳高檔食材難去貨 加強Party外賣頂住聖誕檔期【見下頁】

Chip In Fish & Chips 總經理 Vicky Chan 說：「市中心受新冠肺炎疫情影響非常大，相反西貢能夠做到生意。我們 9 成客源都是本地人，星期六日會再多點外區遊客、露營客。疫情對我們的影響不算很大，加上社運影響不到這一區，生意一直頗為平穩。最大衝擊是晚上 6 點後禁堂食，個個買完外賣便回家，之後就會好像死城般。禁堂食令後我們也不敢進太多貨了。」

西貢有不少外國人居住，食譜參考自英國當地快餐的 Chip In Fish & Chips 便非常對他們的胃口，附近居民都非常喜歡。Vicky 笑言不少人來西貢也是想吃海鮮， 餐廳便提供了另的選擇，為了令自己和普通的快餐店區別開，店舖可謂花盡心思，說：「普通快餐店只要涉及油炸都是非常油膩，最大原因是油溫不夠高。我們的炸爐是座地式的，一次可以容納更多油，就算倒入食材都不會令油突然變得低溫。只要保持到 160 至 180 度的油溫，炸出來的食物便會很乾身。而為了令店舖沒油煙，我們會用起煙點較高的芥花子油，雖然成本高點，但物有所值。」

留港消費餐飲市道更有利？美式餐廳加強網銷・外賣迎聖誕【見下頁】

▲ 店舖寄賣的明信片。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

Vicky 指出，西貢都非常重視鄰里關係，老闆會主動互相幫助，而且社企的 Chip In Fish & Chips 比其他店更加重視環保、可持續發展等元素，承擔更多的社會責任，除了優先聘請弱勢社群、少數族裔外，更會率先採用環保餐具。

她說：「西貢區的另一個特色是社區環保意識非常強，有很多不同的環保店舖、環保商、自家品牌的各式環保產品。新冠肺炎疫情下我們都互相幫忙，例如採用對方產品，現時 Chip In Fish & Chips 有 7 成餐具都是生物可降解的；會幫手做力所能及的宣傳，例如在店舖寄賣西貢區區報年曆。這種社區式營運在疫情下可以說是一種新模式，而且比市區更有人情味。」

茶餐廳出 High Tea 宣傳絕蹺！三層架裝貼地小食港女打卡博 Like【見下頁】

▲ 店舖寄賣的西貢區區報年曆。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】