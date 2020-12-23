【疫市直擊】市區樓上舖搬新界圓藝創夢 手作小店連結藝術與社區

▲ 「Oelili」專營自家皮革產品及本地藝術家的手作產品。

新冠肺炎肆虐，不少店舖都廣作宣傳以尋找新客源，有西貢小店卻秉承著連結藝術與社區的原則，默默深耕細作，在沒有宣傳的情況下成為了附近居民購買聖誕禮物的熱點。

Oelili 專營自家皮革產品以及多位本地藝術家的手作產品，創辦人 Hebe Law 本身是手袋設計師，8 年前創業，在旺角開樓上舖，３ 年之後遷入西貢地舖進一步實踐理想。她說：「創業一大原因是想要更多自由。自家品牌『Hebe Law Craft 羅用手作』創辨於 12 年前，當時便已經毋須跟市場掛鈎。」

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▲ Hebe 設計的手袋會揉合中西元素，除了使用中式銅扣外，新款式更採用了意大利壓紋皮革。

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Hebe 造的手袋全皆獨一無二，有客人慕名而來要訂製同款產品必遭婉拒。她笑言，自己的作品與其說商品，倒不如說是有著實用功能的藝術品，所以做了 1 個就不會再做。若果客人真的喜歡某個款式，她會非常樂意介紹會接定單的其他香港手作人，正如她會介紹專業的皮革老師給查詢會否開辦皮革教學班的客人一樣。

▲ 店內有大量不同本地藝術家的作品。

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Hebe 直言，她對自己的定位一直是不停創作藝術品，又由於香港做藝術非常困難，所以店舖在力所能及的情況下會非常樂意與合適的本地藝術家合作，讓其寄賣產品。她說：「營運模式上，我希望能夠做到更多社區連結，希望街坊們能夠透過我們接觸到更多本地藝術家。這條路其實真的很難行，如果創造到能夠互相扶持的平台，我們非常滿足。偶然有些客人來到 Oelili 會好驚喜，好驚訝香港原來也有這種舖，有這麼多本地藝術家，開這間舖我覺得的確是在做自己的 Dream Work 。」

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又因為 Oelili 專注於與社區產生連結，生意除了在疫情最猛烈的時候有所下跌外一直都頗為平穩，近來聖誕將至，生意更有所回升，可見店舖備受街坊喜愛。她笑說：「為了回饋街坊，我們前所未有地做了 12 個福袋，慶祝品牌踏入了第 12 年。Oelili 一直都不會做任何減價活動，因為我們認為藝術就值那個價錢，今次的福袋活動以開心為主，裏頭的貨品價值比原價低了近半，希望開福袋的朋友能夠開心，歡渡聖誕。」

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