【附購買連結】便利妥彩虹四色 3D 立體口罩 獨立包裝 售 $68 盒

福港藥房表示，正發售新款便利妥口罩。



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今次店方發售的是便利妥迎推出的口罩，一盒有 4 種顏色，包括灰綠色/淺粉藍/粉橙色/淺紫色，全立體設計。口罩提供中和大碼選擇，售價為 $68/20 個，獨立包裝。

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便利妥口罩規格



-香港製造

-20片/盒，獨立包裝

-内有灰綠色/淺粉藍/粉橙色/淺紫色，共4個顔色，每色5片

-歐盟EN14683:2019 + AC:2019 Type IIR

-ASTM F2100-19 Level 2

-細菌過濾率 ≥ 98%

-微粒子過濾率 ≥ 98%

-病毒飛沫 ≥ 98%

-大碼產品大小：18.4w x 16.6h cm

-中碼產品大小：16.7w x 14.3h cm

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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