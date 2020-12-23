  • 20°C
香港時間 : 20201223日 (三) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限聚令收緊】防疫限聚措施再延長　熟食中心檔主：有幾多資助都救唔到生意

業界頭條 07:52 2020/12/23

分享：

政府宣布延長各項防疫措施至 1 月 6 日。聖誕及除夕原是飲食業的黃金檔期，有熟食中心檔主認為，延長防疫措施令人流大減，「政府俾幾多資助都救唔到生意」。

在大埔熟食中心經營茶檔的李女士指，每逢假期熟食中心迫滿不少食客，去年聖誕假期甚至做到「無停手」，但今年迫滿食客的情境相信會消失。她續指，自政府晚上禁止堂食後，連帶上午的生意也有影響，至少大跌一半。雖然店舖獲批津貼，但李女士認為人流是增加生意最大的來源，認為政府提供多少資助也不能挽救生意。

晚市禁堂食・2人限聚令延長14日 聖誕元旦無法外出享用晚餐見下頁

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

張建宗望僱主「患難見真情」食店東主：仍準時出糧但不知可撐多久見下頁

政務司司長張建宗早前出席電台節目中表示，新一輪支援措施要精準及有針對性，不能像首三輪般寬鬆。他又指在考慮政府整體財政情況後，現階段不會考慮再推出保就業計劃，指政府需要「儲彈藥」應對未來疫情需要。  

疫情下西貢小店客路兩極化 靠假日郊遊・街坊生意「睇天造人」見下頁

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市直擊】 加入外賣平台也難谷生意　廟街煲仔飯店：冬天生意回不去從前盛況
2020/12/20
【疫市直擊】 加入外賣平台也難谷生意　廟街煲仔飯店：冬天生意回不去從前盛況
【聖誕市道】禁堂食餐廳高檔食材難去貨 加強Party外賣頂住聖誕檔期
2020/12/21
【聖誕市道】禁堂食餐廳高檔食材難去貨 加強Party外賣頂住聖誕檔期
商業營銷 疫情 限聚令 小店 聖誕節 元旦 餐廳 街頭小食 保就業 大埔

上一篇文章

【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）

下一篇文章

【疫市直擊】疫情下西貢小店客路兩極化　靠假日郊遊・街坊生意「睇天造人」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣