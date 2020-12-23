【限聚令收緊】防疫限聚措施再延長　熟食中心檔主：有幾多資助都救唔到生意

政府宣布延長各項防疫措施至 1 月 6 日。聖誕及除夕原是飲食業的黃金檔期，有熟食中心檔主認為，延長防疫措施令人流大減，「政府俾幾多資助都救唔到生意」。

在大埔熟食中心經營茶檔的李女士指，每逢假期熟食中心迫滿不少食客，去年聖誕假期甚至做到「無停手」，但今年迫滿食客的情境相信會消失。她續指，自政府晚上禁止堂食後，連帶上午的生意也有影響，至少大跌一半。雖然店舖獲批津貼，但李女士認為人流是增加生意最大的來源，認為政府提供多少資助也不能挽救生意。

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政務司司長張建宗早前出席電台節目中表示，新一輪支援措施要精準及有針對性，不能像首三輪般寬鬆。他又指在考慮政府整體財政情況後，現階段不會考慮再推出保就業計劃，指政府需要「儲彈藥」應對未來疫情需要。

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