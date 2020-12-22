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Mask Factory 聖誕大優惠! 買任何產品都送 J99 Loop Level 3 口罩一盒50個

行內熱話 16:55 2020/12/22

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 香港口罩廠 Mask Factory 表示，推出送口罩活動。
  
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方表示，現時在官網作任何消費，立即送原價 $158的 J99 Loop 50 片裝。現時官網售價最平的口罩，是 V99KidRainbow ，售價為 $88 盒。

J99 Loop 口罩規格

包裝： 50片/盒
規格：ASTM Level 3
過濾率：BFE＋PFE＋VFE＞99%
尺寸︰145 x 90 mm (適合中童及細面女士）
掛耳款式：橡筋耳繩

【其他內容】【附購買點資料】Good Mask 推 Little Twins Star 限量版 Lv3 口罩 售$128/50個

Mask Factory 口罩聖誕大優惠

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【一包齊三色】MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩清貨減價! 莎莎特價售 $65/30個

【其他內容】  【3E>99%!】台灣製造 Accmask 口罩 現貨特價售 $38/50個 另有免運費優惠

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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