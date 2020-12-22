Mask Factory 聖誕大優惠! 買任何產品都送 J99 Loop Level 3 口罩一盒50個

香港口罩廠 Mask Factory 表示，推出送口罩活動。



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廠方表示，現時在官網作任何消費，立即送原價 $158的 J99 Loop 50 片裝。現時官網售價最平的口罩，是 V99KidRainbow ，售價為 $88 盒。

J99 Loop 口罩規格



包裝： 50片/盒

規格：ASTM Level 3

過濾率：BFE＋PFE＋VFE＞99%

尺寸︰145 x 90 mm (適合中童及細面女士）

掛耳款式：橡筋耳繩

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▲ Mask Factory 口罩聖誕大優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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