【疫市營商】不再 Made in Japan　Nikon關日本生產線泰國接棒 人手成本隨時慳8成？

▲ Nikon 會將相機生產線由日本遷移到泰國。

新冠肺炎肆虐，不少老字號知名品牌在疫情下縮減成本甚至倒閉。全球相機龍頭公司尼康（Nikon）宣布關閉日本生產線，未來相機將由泰國生產線接手。尼康株式會社 1917 年創辦，是日本老牌相機製造商龍頭之一，可是新冠肺炎疫情下頻頻傳出壞消息。

今年 11 月 Nikon 宣布全球裁減 2,000 名員工，佔集團海外員工約 2 成，據日媒報道（12 月 22 日），該公司宣布明年所有數碼相機的機身生產將由日本宮城廠房轉移至 1990 年開設於泰國的生產線，意味著未來的 Nikon 相機不再是「Made in Japan」 。

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助中小企進軍東盟國家市場的艾爾諾諮詢（Aello Consulting），其創辦人 April Lam 認為，大公司將生產線搬移到東盟國家並不稀奇，大公司通常在搬移前都會讓副公司在其他國家運行 3 至 5 年才停運主力生產線。她解釋：「因為需要磨合期，要實地驗證新廠的國家市場是否成熟，同時東南亞的稅制、基建在近年變得非常快，做生意要留意配套能否做到長遠發展。」

以 Nike 、Adidas 為例，這兩間公司都在印尼有大型生產線，某程度上會令其他體育用品公司顧慮應否再在當地設廠，因為相關人才、工人都有機會被挖走，有隱藏風險。她又說：「泰國設廠的人力資源成本僅需日本 1/5 甚至更低，同時泰國又精於創意設計，不少相機、珠寶、廚具公司都會在當地設廠。東南亞不同國家都各自有擅長的行業，例如越南、柬埔寨擅長製造服飾。」

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▲ Aello Consulting 創辦人 April 。

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April 續稱，現時東南亞為了搶外來投資，各自推出了不同的關稅、利得稅、租務優惠及特快牌照及工作簽證申請等，很多 plan 都是中美貿易戰之後才推出的，有心在東南亞投資的話必須留意。如果在東南亞設廠，除了外銷外也不要忽略東盟的 6 億人口內銷市場，同時也要著重於人才培訓，當然直接在技術上有優勢的國家投資會更事半功倍。

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Photo：尼康中國、何志衡