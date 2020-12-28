【管理Tips】你的工作中了幾項？5個比低薪更危險的「無得撈」訊號

2020 年即將完結，打工仔今年的工作模式亦出現重大轉變。此外，從人際、工作態度與工作內容等層面來看，有幾點比薪金高低更重要，隨時影響職業生涯發展。以下 5 個職場上的危險訊號，它們比薪金低更值得大家反思。一旦發現，趕緊糾正：

（1）工作環境太舒服

這是最常見的危險訊號。職場上有個「70％：30％」法則，70％ 的工作是你能夠勝任的，剩下 30% 是充滿挑戰和需要學習。這樣的工作環境，最能激發個人成長慾望。

如剛入職的新人，可能是 10％、90％，只有 1 成工作知道怎樣做，9 成的事情需要學習；工作 5 年的人，可能是 80％、20％，即 8 成日常工作可以完全勝任，剩下 2 成還需要再摸索。

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最怕的是挑戰部分是 0，也即是舒適區（Comfort Zone）。對甚麼事情都沒有新鮮感，沒有學習的慾望和動力，一旦習慣如此，對未來職涯有一定影響。

▲ 對甚麼事情都沒有新鮮感，沒有學習的慾望和動力，一旦習慣如此，對未來職涯有一定影響。

（2）和老闆關係差

甚麼叫關係差？就是升職加薪無你份，追究責任背黑鍋就想到你。既然無法成為老闆，不如考慮一下如何跟老闆相處，思考一下如何跟老闆搞好關係。但和老闆搞好關係不等於唯唯諾諾，不等於天天「擦鞋」。搞好關係是「他好我也好」，而且是「他好了我才能好」。

最基本的，是你能幫老闆解決事情。最好是工作中那種既重要又麻煩的事情，你能處理得好，印象分不會少。再往上一點，你懂他的想法，老闆把話說了一半，下一半你馬上領會。做工作上的「知己」，才能成為老闆的「左右手」。

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（3）喪失工作主動權

等待別人為你安排工作，這種情況只能發生在你還是職場新人的時候。如果工作了好幾年，你還在每天等人安排工作，那代表你的價值非常低。

對自己的工作一定要有主動權。主動權就是掌控權，就是發言權。當然很多人可能會覺得，這是老闆才能決定的事情。但反過來講，大多數老闆並不會事事上心，甚麼工作都給你安排好。他們無這個時間，也無這個義務。

（4）欠缺人脈資源

打開你的通訊錄，翻翻工作這幾年認識的人當中，有幾個是客戶？有幾個是公司高層？有幾個是合作過的夥伴？假如一個都沒有，你的人脈資源品質並不理想。

即使你再內向，再不喜歡應酬，也要逼自己去結識行業圈子裏的人。這不只是為了結交朋友，更重要的是知道你這個行業的新聞、變動甚至八卦。

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（5）身處夕陽行業還懵然不知

夕陽行業有甚麼特徵？第一，技術發展。10 年前的技術，10 年後仍然在用。行業裏已多年沒有新理論新思想出現，也沒有新公司跑出，產品和服務依然用舊有的思維運作。

第二，和市場脫節。對外部的趨勢變化不了解，摸不透用戶的消費心理，推廣手段完全脫節。

第三，行業需求持續下滑。大家的產品都賣不出去，而且是連續好幾年都如此。銷量一片慘淡，最後只能打價格戰。

第四，從業者的收入基本沒有變化。同樣的崗位，薪金 20 年不變。平均下來每年的收入，實際上是在遞減。如果你的現狀滿足以上 2 種，很大機率是身處夕陽行業。即使給你的薪金再高，未來也很危險。因為你不知道甚麼時候，這個行業會突然消失。

以上 5 個職場危險信號，每個都值得警惕。趁 2020 年即將過去，打工仔不妨檢視一下自己今年的工作情況。

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Photo：pexels、Christine und Hagen Graf