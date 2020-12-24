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【後疫市營商】為外遊做好準備！長榮及華航推自家保護衣

商管策略 19:52 2020/12/24

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保護衣在新冠肺炎疫情下，成為不少需要出國人士的必需品。但保護衣與口罩一樣，不僅具備防護功能，外型更要時尚好看，才能吸引消費者的目光。台灣兩家航空公司長榮航空及中華航空看準乘客對防護裝備的需求，分別推出自家製防護衣。

長榮航空在自家電子商貿平台「長榮樂e購」推出機能防護夾克（jacket），首次上架開賣 6 日已全數售罄。長榮表示，「機能防護夾克」能有效阻擋液體滲透，帽子可變成可拆式面罩，更可阻擋飛沫。外套除了提供高規格的防護，也解決防護衣用完即棄所造成的環境問題。防護衣售價為 1,230 元新台幣 （約港幣343 元）。

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長榮航空的防護夾克，除了提供高規格的防護，也解決防護衣用完即棄所造成的環境問題

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至於中華航空跟醫療用品及光學材料備製造商明基材料合作。這款主打可以在乘搭客機時防疫的衛衣外套，布料上有層獨特的微多孔薄膜技術，除了可完全阻擋雨水、讓濕熱汗氣排出外，更可阻隔環境中的有害因子，穿著時透氣舒適。

明基材料表示，微多孔薄膜技術應用在傳統布料上，能夠利用織品孔徑的大小阻擋病毒、細菌，讓乘客在乘搭客機時多一層防護。防護衣已在華航eMall 預購，有 3 種顏色及多種尺寸選擇，售價為 1,620 元新台幣（約港幣 452 元）。

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中華航空的防疫衛衣外套，布料上有一層獨特的微多孔薄膜技術，除了可完全阻擋雨水、讓濕熱汗氣排出外，更可阻隔環境中的有害因子並在穿著時透氣舒適

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Photo﹕長榮、明基材料

撰文 : 廖淑瑩

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