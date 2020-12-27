【疫市直擊】限聚令外賣生意救不了堂食　點心小店堅持服務街坊風雨不改

香港獨特地理位置凝聚不同社區，連繫商戶與街坊之間感情。街坊嘆茶聚腳地除酒樓外，有一間西貢區食店供應的一盅兩件，店主「一腳踢」打點一切，每朝 7 時半準時開鋪下午 4 時關門風雨不改，新冠肺炎疫情期間食店生意穩定，提早關門又不是無道理。

事實上，店主曾健聰以前是平面設計師，一次爸爸身體不適，向公司請假第一次幫手管理店鋪，2007 年正式接手爸爸家業，邊學邊做，至今一直沿用現有經營模式和格局，就連營業時間也不變，只有提早沒有延遲。

百年歷史食肆只能靠午市 酒樓東主嘆：限聚令下坐滿員工多過客點捱？​​​​​​【見下頁】​

▲ 排骨飯遠近馳名

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

曾健聰又稱：「新冠肺炎疫情下雖然堂食生意跌近 3 成，不過外賣生意微升，街坊親自到店鋪買外賣；幸好自家店鋪關係沒有壓力，最多賣少一些，若將半日所賺的收入交租也不值。」

▲ 源興美食負責人曾先生

加入外賣平台也難谷生意 廟街煲仔飯店：冬天生意回不去從前盛況【見下頁】

西貢福民路平民小食店聞名，儘管再忙店主仍堅持「一腳踢」，源興美食負責人曾健聰指，地方條件限制下「走位」不方便，故選擇不增聘人手，免得有意見不合的情況發生。曾健聰又說：「平均一天 80 至 100 盅碟要清洗成習慣，這樣推算半日客流量，很多時不用餐牌已知道熟客要求菜式，經營這間店鋪 13 年從不覺吃力。」相信「親民價」的排骨飯和一盅兩件不是賣點，而是人情味。

▲ 曾生指近5年食客年齡層漸趨年輕化

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】