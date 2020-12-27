  • 21°C
香港時間 : 20201227日 (日) 10:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市直擊】限聚令外賣生意救不了堂食　點心小店堅持服務街坊風雨不改

商管策略 09:17 2020/12/27

分享：

香港獨特地理位置凝聚不同社區，連繫商戶與街坊之間感情。街坊嘆茶聚腳地除酒樓外，有一間西貢區食店供應的一盅兩件，店主「一腳踢」打點一切，每朝 7 時半準時開鋪下午 4 時關門風雨不改，新冠肺炎疫情期間食店生意穩定，提早關門又不是無道理。

事實上，店主曾健聰以前是平面設計師，一次爸爸身體不適，向公司請假第一次幫手管理店鋪，2007 年正式接手爸爸家業，邊學邊做，至今一直沿用現有經營模式和格局，就連營業時間也不變，只有提早沒有延遲。

百年歷史食肆只能靠午市 酒樓東主嘆：限聚令下坐滿員工多過客點捱？​​​​​​【見下頁】​

排骨飯遠近馳名

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

曾健聰又稱：「新冠肺炎疫情下雖然堂食生意跌近 3 成，不過外賣生意微升，街坊親自到店鋪買外賣；幸好自家店鋪關係沒有壓力，最多賣少一些，若將半日所賺的收入交租也不值。」

源興美食負責人曾先生

加入外賣平台也難谷生意 廟街煲仔飯店：冬天生意回不去從前盛況見下頁

西貢福民路平民小食店聞名，儘管再忙店主仍堅持「一腳踢」，源興美食負責人曾健聰指，地方條件限制下「走位」不方便，故選擇不增聘人手，免得有意見不合的情況發生。曾健聰又說：「平均一天 80 至 100 盅碟要清洗成習慣，這樣推算半日客流量，很多時不用餐牌已知道熟客要求菜式，經營這間店鋪 13 年從不覺吃力。」相信「親民價」的排骨飯和一盅兩件不是賣點，而是人情味。

曾生指近5年食客年齡層漸趨年輕化

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【2020回顧】國泰裁員・觀光叫停　回顧2020年旅遊航運業「最慘」1 年
2020/12/21
【2020回顧】國泰裁員・觀光叫停　回顧2020年旅遊航運業「最慘」1 年
【疫市直擊】航運班次不穩來貨價升近倍　油麻地果欄檔主：盡量賣平啲只求客人開心
2020/12/18
【疫市直擊】航運班次不穩來貨價升近倍　油麻地果欄檔主：盡量賣平啲只求客人開心
【疫市營商】創意救生意！油麻地酒店聖誕推3日兩夜自助遊體驗藝術
2020/12/21
【疫市營商】創意救生意！油麻地酒店聖誕推3日兩夜自助遊體驗藝術
商業營銷 美食 疫情 外賣 街頭小食 小店 點心 西貢區 限聚令 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【時機剛好？】日本積極吸香港金融人才　經濟學者：惟需解決生活3大問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣