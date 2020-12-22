【抗疫基金】張建宗望僱主「患難見真情」食店東主：仍準時出糧但不知可撐多久

立法會財委會昨日（12 月 22 日）通過第 4 輪 64 億港元防疫抗疫基金的撥款申請。第二期「保就業計劃」快將結束。政務司司長張建宗表示，現階段不打算再推新一輪保就業，同時鼓勵僱主向僱員分享資助「患難見真情」；有食肆指新冠肺炎疫情期間租金食材「賖數」，仍依時出糧，但業主無減租，也不知能撐多久。

西貢旺泰美食（Sawaddee Thailand）東主 Nai 表示：「很多時『埋數』發現只差 1 枱才回本、租金和食材也要賖數，加上業主沒有提及減租，新冠肺炎疫情下經營十分困難。目前店內共 10 名員工，他們要兼顧家庭，為顧及一班夥計維持生計，至今仍是準時出糧。」

張建宗：暫不考慮再推保就業! 冀僱主跟員工患難見真情​​​​​​【見下頁】​

▲ Nai 指整體生意跌近一半

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Nai 續指，現時遵守政府社交距離措施，店鋪外不擺放餐枱，整體生意跌近半，雖然外賣供應至晚上 10 時半，但 9 時後外賣生意不多。對於政府抗疫基金，他認為：「事實上政府資助一視同仁，新冠肺炎疫情下開業的店鋪同獲相等資助，但資助分配不均，我經營這間餐廳逾 10 年一直準時繳交稅項，認為政府應按交稅年期決定可獲多少補助金。」

禁晚市堂食等防疫措施延長 14 日 食店生意跌 6 成 店主感無奈唯有捱住先​​​​​​【見下頁】​

▲ 旺泰美食（Sawaddee Thailand）東主 Nai

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