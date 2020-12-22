【唔駛一蚊個!】惠民 Level 3 口罩新低價 獨立裝售 $48/50個

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網店樓下百貨表示，正以超特價 $48，發售惠民 Level 3 口罩。
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惠民口罩規格
-ASTM Level 3
-BFE,PFE,VFE>99%
-獨立包裝
-一盒 50 個
-香港製造
售價:$48
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟