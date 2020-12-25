【八個可愛款式】香港製造! Sanrio Characters 圖案 Lv2 口罩 獨立包裝售 $99.9/30 個

Sanrio Gift Gate 表示，正發售多款 Sanrio Characters 口罩。



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Sanrio Gift Gate 今次發售多款 Sanrio Characters 口罩，包括:HELLO KITTY 、MY MELODY、CINNAMOROLL 和 COROCOROKURIRIN 等。口罩提供大、中和小三個尺寸，不同圖案的口罩會提供不同尺寸。

此口罩支援 BFE/PFE/VFE ≧ 98% 和 Level 2 防護，香港製造，一盒有 30 個，全獨立包裝，售價為 $99.9 一盒。

現時更有早鳥優惠，買家於 21/12 至 3/1 在網店購買 3 至 5 盒有 95 折，購買 6 盒或以上有 9 折。Sanrio Gift Gate 網店及門市同步發售，網店購買 3 盒或以上更免運費，預計 1 月中旬至下旬發貨。

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Sanrio 口罩規格

-Level 2

-細菌過濾率(BFE) ≧ 98%

-粒子過濾率(PFE) ≧ 98%

-病毒過濾率≧ 98%

-香港製造



售價:$99.9

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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