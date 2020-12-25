  • 19°C
香港時間 : 20201225日 (五) 02:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【八個可愛款式】香港製造! Sanrio Characters 圖案 Lv2 口罩 獨立包裝售 $99.9/30 個

行內熱話 02:05 2020/12/25

分享：

Sanrio Gift Gate 表示，正發售多款 Sanrio Characters 口罩。

【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Sanrio Gift Gate 今次發售多款 Sanrio Characters 口罩，包括:HELLO KITTY 、MY MELODY、CINNAMOROLL 和 COROCOROKURIRIN 等。口罩提供大、中和小三個尺寸，不同圖案的口罩會提供不同尺寸。 

此口罩支援 BFE/PFE/VFE ≧ 98% 和 Level 2 防護，香港製造，一盒有 30 個，全獨立包裝，售價為 $99.9 一盒。

現時更有早鳥優惠，買家於 21/12 至 3/1 在網店購買 3 至 5 盒有 95 折，購買 6 盒或以上有 9 折。Sanrio Gift Gate 網店及門市同步發售，網店購買 3 盒或以上更免運費，預計 1 月中旬至下旬發貨。

【其他內容】【附購買點資料】Good Mask 推 Little Twins Star 限量版 Lv3 口罩 售$128/50個
 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【其他內容】  【指定門市】COLORMASK 冬天色系成人口罩 獨立包裝售$20/10片起

Sanrio 口罩規格

-Level 2
-細菌過濾率(BFE) ≧ 98%
-粒子過濾率(PFE) ≧ 98% 
-病毒過濾率≧ 98%
-香港製造

售價:$99.9

口罩購買連結<<< 

【其他內容】 【一包齊三色】MEDEIS 聖誕 Lv3 口罩清貨減價! 莎莎特價售 $65/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【清貨劈價】盾牌多款聖誕節口罩 清貨價 $1 個
2020/12/21
【清貨劈價】盾牌多款聖誕節口罩 清貨價 $1 個
【限時優惠】Medcross 迷彩港產口罩 獨立包裝售 $50盒
2020/12/21
【限時優惠】Medcross 迷彩港產口罩 獨立包裝售 $50盒
【香港製造】3E>99%! 美少女戰士口罩出擊! Lv3獨立裝口罩售 $128/30個
2020/12/22
【香港製造】3E>99%! 美少女戰士口罩出擊! Lv3獨立裝口罩售 $128/30個
著數優惠 Sanrio 口罩

下一篇文章

跳舞群組逾700人中招 政府控金儷星舞廳違防疫規例
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣