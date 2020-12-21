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張建宗：暫不考慮再推保就業! 冀僱主跟員工患難見真情

行內熱話 14:56 2020/12/21

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政府日前公布第 4 輪防疫抗疫基金細節，但由於只能資助部分較受 12 月防疫限制措施的行業 (受惠行業按此瀏覽)，被指無法打救其他同樣受疫情影響的行業。政務司司長張建宗早前在電台節目中指，新一輪措施要精準及有針對性，不能像首三輪般寬鬆。他又指在考慮政府整體財政情況後，現不會考慮再推出保就業計劃，指政府需要「儲彈藥」應付未來疫情需要。      

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昨日立法會財委會終經過審議，通過第四輪防疫抗疫基金撥款，涉款 64 億元。當中55億元用於 19 項資助，支援受限聚令影響的表列處所，包括:食肆、酒吧、電影院、美容院等等。不過，是次撥款當然沒有關於保就業計劃的資助。  

張建宗之後表示，政府不會完全「閂後門」，只是現階段沒打算再推保就業。他同時又鼓勵僱主向僱員分享資助，希望可留住僱員，「患難見真情」。 

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撰文 : 張文啟

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